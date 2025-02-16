"Пряно", "сладко". Как пахнут древнеегипетские мумии после пяти тысяч лет в саркофаге?

Результаты работы команды ученых из Калифорнийского университета и Университета Любляны в Словении опубликовал в четверг журнал Американского общества химиков (Journal of the American Chemical Society)

Как пишут авторы исследования, сложность задачи состояла в том, чтобы добраться до запечатанного внутри саркофага воздуха, никоим образом не повредив при этом находящуюся там мумию.

Они смогли это сделать, просунув в крошечную щель пластиковую трубку и замерив все параметры древнего воздуха прямо там, в саркофаге — обошлось даже без взятия образца.

По словам профессора Бембибре, при изучении особо ценных исторических предметов ученые всегда стараются получить нужную им информацию, не нарушая целостности артефакта.

По словам профессора Сесилии Бембибре, исследователи хотят поделиться тем чувством, что испытали сами, ощутив древний аромат Фото: AP

Возможность почувствовать запах древних экспонатов даст посетителям музея необычную информацию о древнеегипетских практиках бальзамирования.

По словам преподавателя английской литературы Кембриджского университета Элли Лоукс, посвятившей символизму ароматов свою докторскую диссертацию, это «поистине инновационный способ познавать историю».

«Участие [в этом процессе] носа обеспечивает сильную эмоциональную и физическую реакцию, — объяснила она Би-би-си. — Известно, что [в Древнем Египте] запахи были важнейшей составляющей общественных, религиозных и личных ритуалов».

А еще один соавтор исследования, Матия Стрлич из Люблянского университета, заявил журналистам, что по запахам можно даже определить, к какому социальному классу принадлежала мумия.