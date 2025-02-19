Латвийский инвестор приобрел испытывающую сложности металлообрабатывающую компанию

На прошлой неделе, 14 февраля, был подписан договор о продаже долей компании East Metal между управляющим датского предприятия и латвийскими инвесторами.

В компании напоминают, что в августе 2024 года материнская компания предприятия объявила о банкротстве, что значительно ограничило деятельность East Metal в Латвии.

За это время предприятию удалось восстановить и стабилизировать свою работу.

"Руководство "East Metal" удовлетворено этой важной сделкой", - говорится в заявлении компании.

В настоящее время завершаются юридические формальности, поэтому детальная информация об инвесторах будет опубликована позже.

Ранее сообщалось, что в начале сентября 2024 года руководство производителя металлических конструкций East Metal подало заявление о процессе правовой защиты.

Оборот производителя металлических конструкций East Metal в 2023 году составил 57,865 млн евро, что на 2,6% меньше, чем в 2022 году, а прибыль компании сократилась на 34% - до 1,085 млн евро, согласно данным Firmas.lv.

Компания East Metal была зарегистрирована в 1997 году, ее уставный капитал составляет 604 716 евро. East Metal является дочерним предприятием датской компании East Metal Holding.

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