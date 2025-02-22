Redwire приобретает работающую в Латвии компанию-производителя дронов

Одно из предприятий Edge Autonomy работает в Латвии.

Ожидается, что покупка Edge Autonomy будет завершена во втором квартале 2025 года, если будут получены все необходимые одобрения акционеров и регуляторов.

Председатель и исполнительный директор Redwire Питер Каннито отметил, что покупка Edge Autonomy позволит Redwire развиваться в одной из самых актуальных сфер оборонного рынка - автономной военной деятельности, где доминируют беспилотники и искусственный интеллект.

Путем объединения опыта Redwire в области спутников низкой околоземной орбиты с передовой беспилотной технологией Edge Autonomy компания хочет создать интегрированные сети управления и контроля, предназначенные для военных нужд. Каннито подчеркнул потенциал этого слияния, который позволит преодолеть разрыв между воздушными и космическими системами.

Edge Autonomy, в которой работают более 600 опытных сотрудников, выпускает беспилотные системы, которые поставляются правительствам и коммерческим клиентам почти в 80 странах. Предприятие считается одним из ведущих производителей технологий беспилотных летательных аппаратов мирового уровня.