Интерес к редкоземельным металлам резко возрос после заявления президента США Дональда Трампа о возможном обмене военной помощи Украине на ее ресурсы. О том, что такое РЗМ, кому и зачем они нужны, и есть ли редкоземельные металлы в странах Балтии, рассказал в программе "Домская плошадь" ведущий научного блога на Латвийском радио 4 Константин Ранкс. Об этом сообщает портал LSM+.
Редкоземельные металлы: чем они ценны и есть ли в Латвии?
Редкоземельные металлы (РЗМ) - группа из 17 элементов, которые играют важную роль в современной технике и электронике. Они используются в производстве мощных магнитов, дисплеев смартфонов и даже в медицинских технологиях. Их главная ценность заключается в способности изменять свойства обычных металлов, улучшая их характеристики.
США столкнулись с дефицитом этих элементов: некогда мировым лидером в их добыче была сама Америка, но с 1970-х годов рынок перешел под контроль Китая, который сейчас обеспечивает 75% мирового производства.
Вашингтон уже предпринимает шаги для поиска альтернативных источников. Рассматриваются залежи в Гренландии, но вполне возможно, что интерес США простирается дальше - на титановое, урановое и графитовое богатство украинских недр.
Что касается стран Балтии, то в Эстонии действительно ведется добыча редкоземельных металлов, хотя и в малых объемах. В Латвии они теоретически могут быть обнаружены на глубине до двух километров, но их разработка остается сомнительной из-за высокой экологической нагрузки и экономической нецелесообразности.
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