Редкоземельные металлы (РЗМ) - группа из 17 элементов, которые играют важную роль в современной технике и электронике. Они используются в производстве мощных магнитов, дисплеев смартфонов и даже в медицинских технологиях. Их главная ценность заключается в способности изменять свойства обычных металлов, улучшая их характеристики.

США столкнулись с дефицитом этих элементов: некогда мировым лидером в их добыче была сама Америка, но с 1970-х годов рынок перешел под контроль Китая, который сейчас обеспечивает 75% мирового производства.

Вашингтон уже предпринимает шаги для поиска альтернативных источников. Рассматриваются залежи в Гренландии, но вполне возможно, что интерес США простирается дальше - на титановое, урановое и графитовое богатство украинских недр.

Что касается стран Балтии, то в Эстонии действительно ведется добыча редкоземельных металлов, хотя и в малых объемах. В Латвии они теоретически могут быть обнаружены на глубине до двух километров, но их разработка остается сомнительной из-за высокой экологической нагрузки и экономической нецелесообразности.

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