Министр предлагает ради экономии закрыть Фонд интеграции общества

Министр отметил, что три предпринимательские организации - Латвийская конфедерация работодателей (LDDK), Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) и Латвийская ассоциация финансовой отрасли - совместно обратились к правительству с призывом сократить расходы на государственное управление на 5%, что в общей сложности составляет 850 млн евро.

"Мы должны неизбежно двигаться к этой цели. Мы должны сделать государственное управление меньше. Мы должны посмотреть на функции, от которых государственная администрация может отказаться, чтобы сэкономить ресурсы", - сказал Валайнис, подчеркнув, что в госуправлении есть возможности для экономии.

В качестве примера он привел Фонд интеграции общества (SIF), функции которого могут быть, по мнению министра, перераспределены между другими учреждениями, и Государственную земельную службу, от которой можно отказаться, если отказаться от от землемерных операций.

Министерство экономики также планирует в ближайшее время выступить с предложением отказаться, например, от замены счетчиков воды в многоквартирных домах, введя новую систему, которая позволит сэкономить как государственные средства на проведение контроля, так и средства предпринимателей и граждан.

Как сообщалось, оборонный бюджет на 2025 год установлен на уровне 3,66% от валового внутреннего продукта, или 1,56 млрд евро. Соответственно, чтобы достичь 4% ВВП в этом году, оборонный бюджет должен быть примерно на 240 млн евро выше, а чтобы достичь 5% - примерно на 690 млн евро выше.

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