"Взрывать ничего не надо": Бришкенс поделился мнением о будущем железной дороги

Каспар Бришкенс прокомментировал ранее прозвучавшее предложение разобрать рельсы на восток и забыть об этом направлении.

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"Взрывать ничего не надо. Это наша стратегическая инфраструктура. Конечно, надо иметь в виду аспект обороны. Но, с другой стороны, с тех пор, как Латвия стала членом Европейского Союза, очень много инвестиций пошло именно в транзитную инфраструктуру. Сотни миллионов евро", - ответил Бришкенс.

Экс-министр отметил, что из-за резкого сокращения грузопотока главным клиентом Latvijas dzelzceļš (LDz) стал пассажирский перевозчик Pasažieru vilciens.

Теперь приоритетом железнодорожной системы является пассажир, а не транзитные грузы.

"Мы видим, что пассажиропоток растет. Я считаю, что железная дорога должна быть основным костяком пассажирских перевозок в Латвии по всем направлениям. В Латгале - это, конечно, очень-очень важно (Даугавпилс, Резекне), в Видземе, в Курземе (Лиепаю, может даже, в Венспилс) и, конечно, в Риге и вокруг Риги, где у нас электрифицированная сеть, где ходят 32 новых электропоезда", - высказался политик.

При этом он отметил, что при нынешних объемах грузоперевозок LDz практически невозможно получить прибыль. Бришкенс также рассказал, что нельзя оценивать отрасль только по грузообороту и перевезенным тоннам.

"Тонны бывают разные. Добавленная стоимость одной тонны угля, которая просто транзитом приходит через территорию Латвии, например, из Казахстана, потом идет перевалка в порту, может быть, 15-20 евро. А у контейнерных грузов - особенно если там дорогая продукция, ноутбуки или телевизоры (а тем более если с ними еще идет какая-то услуга по упаковке, таможенные услуги) - она может быть 100-200-300 евро. То есть мы должны смотреть не на тонну, а на добавочную стоимость с каждой такой тонны", - сказал Бришкенс.

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