Любителей мыльной оперы из жизни дикой природы наконец-то ждет продолжение сериала: вечером 9 марта в орлином гнезде в Дурбе отложено первое яйцо. За событиями можно наблюдать в прямом эфире в трансляции Латвийского фонда природы (LDF).
ВИДЕО ⟩ В орлином гнезде в Дурбе появилось первое яйцо
За бурной личной жизнью орлицы Милды и ее супругов, а также судьбой потомства жители Латвии следят не один год.
По сравнению с прошлым годом орлица снеслась почти на две недели раньше. Однако в 2023 году сезон был открыт еще 8 марта. Всю зиму пара обустраивала гнездо и следила за территорией, оберегая обитель от чужаков, а продуктивное соитие состоялось в начале февраля.
Милда живет со своим новым самцом Зорро/Зорисом, с апреля прошлого года: предыдущий "муж" Хуго исчез в середине апреля. В итоге, когда орлица отлучилась за едой, ворон украл оба яйца из гнезда, так что предыдущий сезон оказался неудачным.
Нынешний спутник жизни Зорро/Зорис заботится о семье и в понедельник утром принес своей возлюбленной на завтрак рыбу.
Орлы живут в этом гнезде с марта 2017 года: изначально Милда проживала вместе с Раймисом. Однако в 2021 году самец пропал и три яйца осиротели. И хотя вылупились два птенца, они погибли из-за нехватки еды. Далее орлица неоднократно находила себе нового спутника - господина К, Волдиса, Хуго - и через короткое время вновь становилась "вдовой".
Гнездо находится на старой ели на высоте примерно девятиэтажного дома.
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