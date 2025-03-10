ВИДЕО В орлином гнезде в Дурбе появилось первое яйцо

За бурной личной жизнью орлицы Милды и ее супругов, а также судьбой потомства жители Латвии следят не один год.



По сравнению с прошлым годом орлица снеслась почти на две недели раньше. Однако в 2023 году сезон был открыт еще 8 марта. Всю зиму пара обустраивала гнездо и следила за территорией, оберегая обитель от чужаков, а продуктивное соитие состоялось в начале февраля.



Милда живет со своим новым самцом Зорро/Зорисом, с апреля прошлого года: предыдущий "муж" Хуго исчез в середине апреля. В итоге, когда орлица отлучилась за едой, ворон украл оба яйца из гнезда, так что предыдущий сезон оказался неудачным.



Нынешний спутник жизни Зорро/Зорис заботится о семье и в понедельник утром принес своей возлюбленной на завтрак рыбу.