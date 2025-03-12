Видео Десятки голубей оказались заперты на чердаке многоэтажного дома

Голуби оказались в ловушке в доме по адресу Елгавас, 18.

"Управляющая компания утверждает, что контрольные люки открыты, однако человек, сообщивший о ситуации, проверил их и сказал, что это не так - все 68 люков на чердаке закрыты", - говорится в сообщении Drauga spārns.

Представитель организации сообщил, что внутри он заметил не менее 20 голубей, но их может быть значительно больше.

"Эти птицы останутся там и умрут, если мы ничего не предпримем!" - написала организация, уточнив, что вечером в среду вызвала полицию, однако за почти четыре часа она так и не прибыла на место.

"Мы ожидаем немедленных действий, чтобы уже этой ночью не начали умирать птенцы, к которым родители не могут вернуться, чтобы их кормить и согревать!" - подчеркивается в заявлении.

Drauga spārns призывает представителей Олайнской краевой думы и Olaines namu apsaimniekotājs срочно вмешаться, чтобы спасти запертых птиц.

Около 21:00 организация сообщила, что полиция все же приехала, но затем уехала, заявив, что без участия управляющей компании ничего сделать невозможно.

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