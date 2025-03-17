В Залвской волости Айзкраукльского края уже несколько недель у одного из хозяйств бродит рысь. Хозяева потеряли собаку и двух козлят, а еще одну собаку от когтей рыси героически спасла третья собака, сообщает журнал "Охота" (Medības).
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ВИДЕО ⟩ Рысь нападает на собак под Айзкраукле
Хозяйка Иева рассказала, что хищник регулярно приходит к дому — у него есть привычка приходить по пятницам.
"У реки я услышала вой, и домой вернулись только две собаки. Искали три дня и ничего не нашли. От собаки рысь не оставила ничего", - рассказала женщина журналу.
Сельчане опасаются, что рысь снова появится. Однако охотники в этой ситуации могут только развести руками, так как в Латвии охотиться на рысей запрещено.
Подробнее о произошедшем в видеосюжете Medības:
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