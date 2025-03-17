ВИДЕО Рысь нападает на собак под Айзкраукле

Хозяйка Иева рассказала, что хищник регулярно приходит к дому — у него есть привычка приходить по пятницам.

"У реки я услышала вой, и домой вернулись только две собаки. Искали три дня и ничего не нашли. От собаки рысь не оставила ничего", - рассказала женщина журналу.

Сельчане опасаются, что рысь снова появится. Однако охотники в этой ситуации могут только развести руками, так как в Латвии охотиться на рысей запрещено.

Подробнее о произошедшем в видеосюжете Medības:

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