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ВИДЕО Рысь нападает на собак под Айзкраукле

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Фото статьи
Фото: Uzo Borewicz/Shutterstock

В Залвской волости Айзкраукльского края уже несколько недель у одного из хозяйств бродит рысь. Хозяева потеряли собаку и двух козлят, а еще одну собаку от когтей рыси героически спасла третья собака, сообщает журнал "Охота" (Medības).

Хозяйка Иева рассказала, что хищник регулярно приходит к дому — у него есть привычка приходить по пятницам.

"У реки я услышала вой, и домой вернулись только две собаки. Искали три дня и ничего не нашли. От собаки рысь не оставила ничего", - рассказала женщина журналу.

Сельчане опасаются, что рысь снова появится. Однако охотники в этой ситуации могут только развести руками, так как в Латвии охотиться на рысей запрещено.

Подробнее о произошедшем в видеосюжете Medības:

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