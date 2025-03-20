Фото В Рижский зоопарк доставлены два детеныша тюленя с укусами

За последние 24 часа в Рижский зоопарк были доставлены два детеныша тюленя с глубокими ранами от укуса.

Эти случаи подтверждают, что собаки по-прежнему бегают по пляжу без присмотра, представляя серьезную угрозу для диких животных, отмечают специалисты DAP.

Также в Юрмале зафиксирован случай, когда раненый тюлень, возможно, из-за стресса, вернулся в море до прибытия спасателей. Кроме того, вокруг животного собралась большая толпа зевак, что усугубило его состояние.

DAP напоминает, что скопление людей вокруг тюленя и слишком близкий контакт могут вызвать у него дополнительный стресс.

Ievainots ronēns. Фото: Dabas aizsardzības pārvalde

Весной детеныши тюленей целенаправленно остаются на берегу - их не выбрасывает на сушу штормом. Они лежат на песке, чтобы погреться на солнце и отдохнуть.

Важно соблюдать безопасную дистанцию - не менее 50 метров. Не следует помогать тюленю возвращаться в воду - когда он будет готов, он сделает это сам. Не нужно трогать и кормить животных - им не требуется помощь человека.

Собак необходимо держать на поводке, чтобы избежать нападения как на тюленей, так и на самих питомцев.

Сообщать в DAP следует только в случае, если тюлень выглядит истощенным или у него есть видимые ранения. Контакты для связи:

Курземе: +371 29 461 880;

Рижский район: +371 26 424 972;

Видземе: +371 26 329 412.

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