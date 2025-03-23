Новые электропоезда Vivi столкнулись с проблемами. Повреждены несколько пантографов

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Можно прогнозировать, что подобные повреждения будут продолжаться. В настоящее время многие опоры и провода электросети сильно устарели - они были построены еще в середине прошлого века и прослужили значительно дольше, чем предполагалось.

90% деталей контактной сети уже превысили свой "срок службы". Поэтому, чтобы поезда могли безопасно передвигаться, в ближайшие годы потребуется серьезная реконструкция.

"Старая электросеть просто не выдерживает. Провода рвутся, и новый электропоезд получает повреждения. Очевидно, что уже начата замена. В направлении Елгавы. Конечно, там не все идет гладко из-за проблем с подрядчиком. То же самое касается линии Айзкраукле. В направлении Юрмалы также проводится замена. Меняется все. Мы также рассматриваем возможность перераспределения средств фонда Кохезии. В том числе и на существующей линии в направлении Айзкраукле у нас запланирована замена электролиний", - рассказал Андулис Жидков, государственный секретарь Министерства сообщения.

Именно в эти недели идут активные дискуссии между Министерством сообщения, Министерством финансов и Европейской комиссией о том, кому и как перераспределить европейское финансирование, запланированное на электрификацию.

По расчетам Министерства сообщения, вся железнодорожная электросеть протяженностью более 500 километров может быть реконструирована к 2034 году. Часть средств уже имеется, часть пока только в планах. Однако на строительство новых подстанций потребуется еще как минимум 200 миллионов евро.