В ноябре прошлого года Латвия получила от компании Škoda последний заказанный пассажирский состав. Поставки были задержаны, и производитель не уложился в обещанные сроки. Тем временем нескольким поездам уже пришлось пройти внеплановый ремонт. Были зафиксированы повреждения токоприемников, или пантографов. Причина - технические проблемы с оборудованием существующей системы электросетей железнодорожного транспорта, сообщает программа Nekā personīga.
Новые электропоезда Vivi столкнулись с проблемами. Повреждены несколько пантографов
У нескольких новых поездов Škoda сломалась важная деталь - пантограф, который получает электричество из контактной сети. Здесь действует простая физика: старые провода местами провисают слишком низко и под собственной тяжестью ломают пантографы.
Пантограф, или токоприемник, обеспечивает подачу электричества всему составу. Если он не работает, поезд не может двигаться.
Райтис Нешпорс, председатель правления AS Pasažieru vilciens:
- Да, таких случаев было несколько.
Журналист: Сколько именно?
Р.Н.: Как минимум четыре. Причины были разными - как повреждения самой контактной сети, так и ошибки третьих сторон. Один случай произошел на Елгавской линии, на железнодорожном переезде, где грузовик, проезжая, порвал контактный провод. Повреждения бывают разными. Был случай, когда пантограф не подлежал ремонту.
В трех случаях пантографы удалось починить. Однако один был сломан настолько, что его пришлось заменить. Сейчас на рынке наблюдается дефицит запчастей для поездов, и их приходится ждать в очереди. Для поездов VIVI детали производятся по специальному заказу, поэтому их замена не является простой. Пока что у Pasažieru vilciens есть запасные токоприемники на складах.
"Один пантограф стоит 40 тысяч евро. А ремонт стоил от 2000 до 18 000 евро. Самые большие затраты - 40 тысяч. В общей сложности убытки составляют около 100 тысяч евро", - сказал Райтис Нешпорс.
Каждая авария подвергается расследованию. В ряде случаев причиной становится устаревшая электросеть над рельсами. Например, обрываются петли, на которых закреплены провода. Пока ведутся проверки и ремонтные работы, участки путей закрывают. Изменение нагрузки влияет и на работу электрических подстанций.
На данный момент эксперты пришли к выводу, что эксплуатацию поездов можно продолжать. Поломки пантографов зафиксированы в разных местах - как на линии Скулте, так и на линии Айзкраукле, и происходили в разное время года. Управляющая инфраструктурой компания Latvijas dzelzceļš объясняет, что причина - устаревшая энергосеть.
Ринальд Плявниекс, член правления Latvijas dzelzceļš
Журналист: С технической точки зрения, почему ломаются пантографы?
Р.П.: Контактная сеть устарела, в некоторых местах происходят отклонения в натяжении, что создает дополнительную нагрузку на пантограф.
Руководитель Pasažieru vilciens сообщил, что ремонт покрывается страховкой. Страховой полис всех новых поездов VIVI обходится примерно в миллион евро в год. Он не исключает, что регулярные аварии могут повлиять на условия договора.
"Это второй год, как у нас действует эта страховка. Посмотрим, что будет дальше. Но с точки зрения страхования - чем больше повреждений и случаев, тем выше может стать страховая премия", - пояснил Райтис Нешпорс, председатель правления AS Pasažieru vilciens.
Проекты
Можно прогнозировать, что подобные повреждения будут продолжаться. В настоящее время многие опоры и провода электросети сильно устарели - они были построены еще в середине прошлого века и прослужили значительно дольше, чем предполагалось.
90% деталей контактной сети уже превысили свой "срок службы". Поэтому, чтобы поезда могли безопасно передвигаться, в ближайшие годы потребуется серьезная реконструкция.
"Старая электросеть просто не выдерживает. Провода рвутся, и новый электропоезд получает повреждения. Очевидно, что уже начата замена. В направлении Елгавы. Конечно, там не все идет гладко из-за проблем с подрядчиком. То же самое касается линии Айзкраукле. В направлении Юрмалы также проводится замена. Меняется все. Мы также рассматриваем возможность перераспределения средств фонда Кохезии. В том числе и на существующей линии в направлении Айзкраукле у нас запланирована замена электролиний", - рассказал Андулис Жидков, государственный секретарь Министерства сообщения.
Именно в эти недели идут активные дискуссии между Министерством сообщения, Министерством финансов и Европейской комиссией о том, кому и как перераспределить европейское финансирование, запланированное на электрификацию.
По расчетам Министерства сообщения, вся железнодорожная электросеть протяженностью более 500 километров может быть реконструирована к 2034 году. Часть средств уже имеется, часть пока только в планах. Однако на строительство новых подстанций потребуется еще как минимум 200 миллионов евро.
Связанные с отраслью должностные лица в неформальных беседах не исключают, что Министерство сообщения может перераспределить средства, предназначенные для электрификации, на другие проекты.
2023 - 2027 года
Модернизация контактной сети и повышение скорости:
- Гаркалне - Цесис;
- Слока - Тукумс II;
- Яняварты - Айзкраукле;
- Айзкраукле - Крустпилс.
(Финансирование из фонда Кохезии: 264 млн евро).
До 2026 года
- Модернизация 100 км за счет фонда Кохезии;
- + 100 км (из них 18 км - новые пути) при поддержке Фонда восстановления.
2021 - 2027 года
- Модернизация 130 км за счет финансирования ЕС (235 млн евро);
- Дополнительные работы в направлении Юрмалы, Огре и Болдераи (частично финансируется Фондом восстановления).
2028 - 2034 года
- Модернизация 188 км электрифицированных линий;
- Переход на систему 2×25 кВ (строительство/реконструкция подстанций);
(Необходимо дополнительно: 200 млн евро).
Ринальд Плявниекс, член правления Latvijas dzelzceļš:
- Очевидно, что рассматриваются разные варианты и сценарии распределения окончательных средств. Но мы полностью уверены, что Министерство сообщения как ответственное ведомство перераспределит фонды в соответствии с потребностями отрасли, включая модернизацию контактных сетей Latvijas dzelzceļš.
Журналист: Не может случиться иначе?
Р.П.: Не могу судить о дальнейших планах Министерства сообщения.
Райтис Нешпорс, председатель правления AS Pasažieru vilciens:
Журналист: Есть ли приблизительное понимание, сколько средств нужно для приведения сетей в порядок?
Р.Н.: Насколько я понимаю из обсуждений - да. Больше вопросов о том, что придется выбирать приоритеты. (...) Очевидно, что никто не хочет оказаться в ситуации, когда у нас есть новый современный парк подвижного состава, но мы просто не можем его эксплуатировать. Это, наверное, был бы худший сценарий для всех.
ŠKODA
В ноябре прошлого года Латвия получила от компании «Škoda» последний заказанный пассажирский поезд, хотя работы должны были быть завершены еще в июле. Чехи объясняют задержку влиянием войны в Украине. Оценка ситуации может завершиться примерно через месяц.
Райтис Нешпорс, председатель правления AS Pasažieru vilciens:
- Пока что мы не можем говорить о размере возможного штрафа. Пока не завершена оценка.
Журналист: Кто ее проводит?
Р.Н.: Это аудиторы PWC и адвокатская контора Яниса Карклиньша, которая рассматривает юридические аспекты.
Журналист: Их задача - добиться максимально высокого штрафа?
Р.Н.: Нет. Задача - если штраф будет применен, чтобы он был юридически обоснован и аргументирован. Пока об этом речи не идет, но нельзя исключать, что спор может дойти до суда.
Сколько компания Pasažieru vilciens платит адвокатскому бюро Яниса Карклиньша и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, не разглашается, так как стоимость услуг является конфиденциальной. Партнеров по сотрудничеству выбирали путем ценового опроса и анализа их предыдущего опыта.
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