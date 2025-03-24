Еще один городок в Италии продает дома по цене чашки кофе

Отметим, что такие программы действуют в ряде итальянских городов, откуда уезжает местное население - дом человек получает практически даром, но за это должен вложиться в его реставрацию.



Местный мэр Гилберто Петруччи говорит, что у них самые мягкие правила для покупателей: "Единственное требование — чтобы покупатели взяли на себя обязательства реновировать эти дома в течение трех лет, однако мы не просим гарантийного взноса". В других городах обычно надо внести депозит от 2000 до 5000 евро, который возвращается после завершения работ.

Переселенцам предлагается помощь муниципалитета: есть команда архитекторов и экспертов, которые могут консультировать и оказывать поддержку в ходе ремонтных работ, находить строителей и геодезистов и т.п. Стоимость реконструкции дома небольшого или среднего размера начинается от 20 000 евро.



Впервые городок начал продавать дома "за евро" в 2022 году: тогда были проданы первые три здания, а в прошлом году еще три. В ближайшие недели на продажу выставят еще несколько домов. Всего же в городе потенциально есть порядка 40 пустующих домов, которые ищут новых владельцев. Они расположены в историческом центре и некоторые - настоящие исторические памятники, которые датируются Средневековьем и эпохой Возрождения. Здания высотой до трех этажей и площадь от 70 до 120 квадратных метров.

Сейчас в Пенне проживает примерно 1200 жителей. Мэр города позиционирует его как "музей под открытым небом". До пляжей Адриатики чуть менее 20 км, а зимой тут прекрасные условия для любителей лыжного спорта.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!