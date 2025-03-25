Жители Латвии смогут увидеть частичное солнечное затмение

Его можно считать малым затмением, поскольку на пике будет закрыта лишь пятая часть солнечного диска.

В Риге затмение начнется в 12:52, а максимальная фаза, когда будет закрыто 22% диаметра Солнца, наступит в 13:35. Закончится затмение в столице в 14:18. В других частях Латвии время и максимальная фаза будут немного отличаться, двигаясь с юго-востока на северо-запад. В Краславе фаза составит 17%, а в Вентспилсе - 25%.

В Латвии частичные солнечные затмения происходят с периодичностью от двух до шести лет. Предыдущее частичное солнечное затмение в Латвии было видно 10 июня 2021 года, а 25 октября 2022 года частичное солнечное затмение не удалось наблюдать в большинстве регионов страны из-за неблагоприятных погодных условий.

Следующее частичное солнечное затмение в Латвии произойдет 12 августа 2026 года. Полностью его можно будет наблюдать в Испании и Северной Атлантике. Полное солнечное затмение в каком-либо конкретном географическом месте - явление редкое. В Латвии последнее было в 1954 году, а следующее произойдет только в 2142 году.