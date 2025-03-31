«Bite Latvija» инвестирует 3 миллиона евро в развитие оптической сети и переходит на технологии нового поколения

После объединения с «Baltcom» в прошлом году «Bite Latvija» получила в собственность широкую оптическую сеть интернета, доступную более чем 400 тысячам домохозяйств и охватывающую более 80 населенных пунктов по всей Латвии. Поэтому, наряду с развитием сети 5G, компания активно работает и над усовершенствованием инфраструктуры оптической сети.

В этом году планируется проложить 20 километров новых подземных оптических кабелей, что укрепит безопасность инфраструктуры и позволит удвоить магистральные каналы, обеспечивая бесперебойное соединение даже в случае непредвиденных технических сбоев. Также «Bite Latvija» продолжит повышать производительность основной сети, перейдя на технологию 400 Гбит/с, которая заменит нынешние линии 100 Гбит/с, обеспечивая более высокую пропускную способность и скорость соединений во всей сети. Кроме того, до конца года планируется модернизировать 10 % оптической сети, что позволит обеспечить скорость интернета до 1000 Мбит/с ещё для 50 тысяч домохозяйств.

Чтобы повысить качество соединения, компания активно подключает к оптической сети базовые станции 4G и 5G. За последние три года к оптической сети были подключены дополнительно 200 базовых станций, что значительно улучшило ёмкость и стабильность сети. «Оптическое подключение – это лучший из доступных способ соединения базовой станции с магистральной сетью, обеспечивающий связь с интернетом и другими операторами. По сравнению с альтернативами, такими как беспроводные микроволновые линии, оптическое подключение предлагает значительно большую ёмкость, стабильность, меньшие задержки и минимальные потери пакетов. Поэтому я высоко ценю, что у компании есть собственная оптическая сеть, позволяющая максимально широко использовать оптические подключения для станций 5G, делая нашу сеть 5G ещё мощнее, надежнее и быстрее», – отмечает Д. Никитин.

Помимо модернизации сети, компания уделяет повышенное внимание её защите. В прошлом году «Bite Latvija» внедрила систему безопасности «Deepfield Defender» от «Nokia», которая помогает защищать сеть от внешних угроз и делает ее одной из самых безопасных в Балтии. Однако Д. Никитин напоминает, что безопасность – это не только вопрос инфраструктуры сети, но и личная ответственность каждого пользователя. «Учитывая рост числа кибератак, безопасность должна быть комплексной: провайдер заботится о защите сети, а пользователи должны предпринимать дополнительные меры для защиты своих личных данных».