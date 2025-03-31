В краях неотремонтированными остались почти 200 километров дорог

Весеннее солнце и недавнее грейдерование местной дороги от Рожупе до Римицани - между Ливанами и Прейли - позволяют этой дороге выглядеть лучше, чем она есть на самом деле. Дорога непроходима нескольких месяцев в году и опасна летом. Эта дорога ведет в дом и на ферму Кристапса Анцанса, и часто по ней не может проехать даже полноприводный автомобиль.

"Мы платим дорожный налог, как и все остальные, только мы платим за проживание в заповеднике, это происходит несколько раз [в год], в зависимости от количества осадков. Мы не можем въехать на свою территорию, я не могу добраться до своего дома. Прежде всего, это обеспечение того, чтобы люди могли добраться до своих домов, до своей собственности, чего край в настоящее время обеспечить не может. Второе, конечно, это серия сюрпризов с ограничением тоннажа, когда вы просыпаетесь утром и не знаете, есть ли знак, запрещающий движение грузовиков по этой дороге", - рассказывает Анцанс.

Latvijas Valsts ceļi регулярно устанавливает знаки об ограничении веса в 10 тонн. Один из нюансов ведения бизнеса здесь - угадать, как долго дорога будет закрыта для большегрузных автомобилей осенью, весной или даже зимой.

В крестьянском хозяйстве Šņepstu Jaunāres Рожкалнской волости, которое занимается переработкой древесины и обеспечивает работой несколько десятков человек, говорят, что уже начавшееся расширение и завершение строительства новой линии тормозятся именно из-за неопределенности относительно того, позволят ли состояние дорог и ограничения поставлять древесину в необходимом объеме.

А в хозяйстве Kārkliņi, где содержится почти 100 дойных коров, обрушившаяся дорога затруднила не только строительство новой фермы, но и ее повседневное снабжение.

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