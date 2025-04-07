«Bite Latvija»: внедрение VoWi-Fi в три раза сократило количество недоступных вызовов

Услуга VoWi-Fi была внедрена в сеть «Bite Latvija» в июле прошлого года. Она основана на решении VoLTE, которое позволяет звонить и принимать звонки, используя передачу данных и обеспечивает возможность совершать звонки через Wi-Fi. Эта технология особенно эффективна в местах, где распространение мобильного сигнала может ослабляться особенностями конструкции зданий, особенно в новостройках или таких специфических постройках, как хоккейные арены, где используемый при строительстве металл может блокировать сигнал.

«Мобильная связь – это критически важная часть нашей повседневной жизни, и каждому важно оставаться доступным в любой ситуации. Если при исходящих звонках мы можем сменить своё местоположение, например, выйти из конкретного помещения, то с входящими звонками сложнее, так как звонящий может не знать, где именно находится абонент. В такой ситуации VoWi-Fi – незаменимое решение: даже когда мобильная сеть недоступна, звонок можно принять, если имеется Wi-Fi и телефон поддерживает функцию VoWi-Fi. По данным реестра вызовов Bite, в мае 2024 года было отправлено 302 000 SMS о пропущенных звонках, а в феврале этого года – всего 102 000. Это подтверждает, что технология успешно работает и значительно повышает доступность пользователей», – поясняет А. Беляев.