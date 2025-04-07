«Bite Latvija»: внедрение VoWi-Fi в три раза сократило количество недоступных вызовов

С момента внедрения летом 2024 года в сеть поставщика электронной связи и услуг ИКТ «Bite Latvija» функции VoWi-Fi (Voice over Wi-Fi), количество отправленных SMS-уведомлений о недоступности абонента сократилось в три раза. Об этом свидетельствуют данные из реестра вызовов компании. Эта технология позволяет совершать и принимать звонки даже в местах, где мобильная связь недоступна. Как отмечает руководитель Отдела радиосети «Bite Latvija» Александр Беляев, данная функция особенно полезна в местах, где на силу сигнала влияют объективные факторы, например, конструкция зданий, потому что она снижает количество случаев, когда абонент недоступен.
Услуга VoWi-Fi была внедрена в сеть «Bite Latvija» в июле прошлого года. Она основана на решении VoLTE, которое позволяет звонить и принимать звонки, используя передачу данных и обеспечивает возможность совершать звонки через Wi-Fi. Эта технология особенно эффективна в местах, где распространение мобильного сигнала может ослабляться особенностями конструкции зданий, особенно в новостройках или таких специфических постройках, как хоккейные арены, где используемый при строительстве металл может блокировать сигнал.
«Мобильная связь – это критически важная часть нашей повседневной жизни, и каждому важно оставаться доступным в любой ситуации. Если при исходящих звонках мы можем сменить своё местоположение, например, выйти из конкретного помещения, то с входящими звонками сложнее, так как звонящий может не знать, где именно находится абонент. В такой ситуации VoWi-Fi – незаменимое решение: даже когда мобильная сеть недоступна, звонок можно принять, если имеется Wi-Fi и телефон поддерживает функцию VoWi-Fi. По данным реестра вызовов Bite, в мае 2024 года было отправлено 302 000 SMS о пропущенных звонках, а в феврале этого года – всего 102 000. Это подтверждает, что технология успешно работает и значительно повышает доступность пользователей», – поясняет А. Беляев.
Услуга VoWi-Fi автоматически и бесплатно активируется для всех пользователей голосовых услуг «Bite Latvija». Она доступна на большинстве современных смартфонов, включая модели iPhone, Samsung и Xiaomi, выпущенные за последние два-три года. Для работы данной функции необходимо обновить устройство и активировать функцию Wi-Fi-звонков в настройках. Поэтому А. Беляев призывает пользователей следить за обновлениями своих устройств, так как более старые модели могут не поддерживать эту технологию.
«Сегодня людям важно адаптироваться к технологическим изменениям – так же, как человек со временем меняет, например, телевизор, чтобы смотреть YouTube, так и современные смартфоны должны периодически обновляться и поддерживать новейшие функции, чтобы обеспечивать пользователям всё необходимое», – добавляет руководитель Отдела радиосети «Bite Latvija».