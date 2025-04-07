В Кулдиге ночью задержали бобра

Поскольку у меня уже есть опыт работы с грызунами (моя мама владеет фермой по разведению сурков в Яунстучи), у меня есть навыки ловли грызунов. Вам нужно схватить его за хвост. Когда вы его схватите, он встанет и не сможет вас укусить.