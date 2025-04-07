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В Кулдиге ночью задержали бобра

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Edijs Pālens/LETA

Полицейским Кулдигского края пришлось перевезти заблудившегося в городе дождливой ночью бобра в более безопасное место в отсеке служебного автомобиля, где перевозят задержанных. Об этом рассказал журналистам телевидения Скрунды инспектор полиции Аугустс Тетерис, сообщает Dienas ziņas.

"План был немного провести его до парка, но затем в голову пришла следующая мысль - если он попадет в парк, куда он пойдет дальше? Тогда было принято решение, что бобра нужно задержать.

Поскольку у меня уже есть опыт работы с грызунами (моя мама владеет фермой по разведению сурков в Яунстучи), у меня есть навыки ловли грызунов. Вам нужно схватить его за хвост. Когда вы его схватите, он встанет и не сможет вас укусить.

"Поэтому мы схватили его и поместили в отсек для задержания", - рассказал инспектор полиции Кулдигского края Тетерис о событиях той дождливой ночи.

Напоминаем: при встрече с бобром в городе следует соблюдать осторожность, так как животное может напасть и в целях самообороны, а его острые зубы могут оставить глубокие раны.

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