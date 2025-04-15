Видео В гнезде белого аиста - уже три яйца

За гнездом и его обитателями можно наблюдать в прямом эфире, организованном Латвийским фондом природы (LDF).

Напомним, первый белый аист прилетел в это гнездо вечером 25 марта.

Видео: Первое появление аиста в гнезде в этом году

16 мая прошлого года в гнезде белого аиста вылупились первые два птенца, а позже к ним присоединился и третий.

Размер многолетнего гнезда белого аиста может достигать 1,5 метра в диаметре, а его вес - колебаться от 500 килограммов до двух тонн. Объект такого масштаба может представлять серьезную угрозу линии электропередачи, вызывая повреждение инфраструктуры и незапланированные отключения электроэнергии.

Прямую трансляцию происходящего в гнезде можно смотреть на сайте Sadales tīkls и на канале LDF на YouTube, а также на портале Dabasdati.lv и на сайте LDF (раздел "Прямые трансляции"). LDF уже более 10 лет транслирует в прямом эфире в интернете природные явления, но это первая камера, техническая система которой установлена ​​на активной опоре воздушной линии электропередачи.

За последнее десятилетие наблюдение за птицами в прямом эфире приобрело широкую популярность во всем мире, и за прямой трансляцией из гнезда белых аистов следят заинтересованные люди не только из Латвии, но и из других стран.

Видео: Трансляция из гнезда белого аиста