Видео В Балтэзерсе на шоссе выбежали лошади: возможно, их выпустили намеренно

Согласно сообщениям в социальных сетях, в понедельник днем водители были удивлены лошадьми, которые вырвались на свободу и двигались по Таллинскому шоссе в районе Балтэзерса.

Об инциденте была проинформирована Госполиция, где сообщили, что сведения о лошадях, идущих по проезжей части в районе Балтэзерса, поступили в понедельник около 14:00. Эта информация была передана в муниципальную полицию.

Либерте-Андерсоне отметила, что лошади оказались на свободе из-за неработающего электропастуха, но, как выяснилось, он был не сломан, а отключен. По ее словам, это может свидетельствовать о злом умысле.

В конюшне ведется видеонаблюдение, но камеры охватывают не все пространство.

Управляющая сообщила, что лошадей удалось вернуть домой и никаких происшествий не случилось. В будущем предприятие будет уделять больше внимания безопасности, чтобы предотвратить возможные злоупотребления, пообещала она.

Согласно информации в базе данных Firmas.lv, общество Zirgu māja Baltezers зарегистрировано в 2022 году.