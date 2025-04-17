Куда исчезли рижские колеса обозрения?

Спустя семнадцать лет ожиданий в Ригу наконец возвращается колесо обозрения. Пока горожане спорят о цене - семнадцать евро с человека, ровно по евро за каждый год, прожитый без колеса - и строят планы посещения, в комментариях к новостям вспоминают старое колесо в Межапарке - и не одно, как может показаться, а целых два. Вспоминаем, что они оставили в истории Риги, и смотрим на город с высоты межапаркских сосен - в материале TVNET+.
Уникальной особенностью колеса было то, что оно могло вращаться не только вертикально вокруг своей оси, но и в горизонтальной плоскости: кабины не просто описывали круг снизу вверх, но и крутились вместе с движущейся платформой в основании конструкции. Это было детище советской инженерии - со всеми присущими тому времени недостатками.
Воспоминания, собранные в социальных сетях и блогах рижских старожилов, рисуют подчас пугающую картину - как чудо техники скрипит на ветру и содрогается под посетителями, которые судорожно вцепляются в перекладину, лишь бы не выпасть наружу.