Куда исчезли рижские колеса обозрения?

Спустя семнадцать лет ожиданий в Ригу наконец возвращается колесо обозрения. Пока горожане спорят о цене - семнадцать евро с человека, ровно по евро за каждый год, прожитый без колеса - и строят планы посещения, в комментариях к новостям вспоминают старое колесо в Межапарке - и не одно, как может показаться, а целых два. Вспоминаем, что они оставили в истории Риги, и смотрим на город с высоты межапаркских сосен - в материале TVNET+.