Для европейских туристов страны Балтии не в моде

По его словам, сейчас в Латвию в основном приезжают путешественники из других балтийских стран, Скандинавии, а также в меньшей степени - из Германии. Однако на этих рынках туроператор Tez Tour не работает как приемная сторона.

"Tez Tour, к примеру, летает в Египет, и у нас там есть приемный офис, в котором действует и отдел исходящего туризма - он организует вылеты, например, из Каира. Но египетские туристы страны Балтии не выбирают. Им интересны крупные европейские столицы - Париж, Рим", - пояснил Биргелис.

Он также отметил, что представители гостиниц из принимающих стран приезжают в регион, чтобы информировать туристические агентства о доступных предложениях. По его словам, они остаются в восторге от природы стран Балтии. Это открывает возможность для развития въездного туризма - привоза туристов из тех стран, куда летает Tez Tour.

Тем не менее, Биргелис признал, что объемы таких поездок, скорее всего, будут невелики.