Латвию призвали ускорить освоение средств по программе Фонда восстановления ЕС

Министр финансов Арвил Ашераденс на мероприятии подчеркнул, что в выполнении плана реформ и инвестиций по программе Фонда восстановления достигнут значительный прогресс. Полученный платеж обеспечит дальнейшее финансирование запланированных проектов, в том числе строительство центров управления катастрофами, повышение энергоэффективности многоквартирных домов, предприятий и государственных объектов, дигитализацию предпринимательской деятельности и госуправления, развитие конкурентоспособного пассажирского железнодорожного транспорта и др.

Заместитель госсекретаря Минфина по вопросам фондов ЕС Арманд Эберхардс сообщил на мероприятии, что в настоящее время продолжается работа по выполнению следующих показателей, чтобы в 2025 году Минфин мог подать заявку на четвертый платеж на сумму 302 миллиона евро, и для этого нужно выполнить еще 38 показателей. В настоящее время выполнены 23 из них, а еще 15 находятся в процессе.

Для получения в 2026 году пятого, заключительного платежа в размере 572,8 миллиона евро Латвии предстоит выполнить 106 показателей. Из них шесть уже выполнены, а 100 еще находятся в процессе.

Уже проведен или проводится отбор заявок на проекты с финансированием из Фонда восстановления на сумму 1,96 миллиарда евро (99,7%), а в стадии реализации находятся проекты на сумму 1,7 миллиарда евро (87%). Крупнейшие договоры предусматривают улучшение сети автодорог государственного и регионального значения, повышение энергоэффективности предприятий и модернизацию электрифицированной железнодорожной сети.

Как отметил Эберхардс, благодаря финансированию из Фонда восстановления Латвия в 2025 и 2026 годах получит рекордно большой объем средств ЕС - более 1,3 миллиарда евро ежегодно.