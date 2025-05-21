В Пакруойской усадьбе все еще цветут тюльпаны. Поторопитесь их увидеть

· При посадке луковиц выбирайте место с утренним или восточно-юго-восточным солнцем - утренний свет важнее, чем солнце в течение всего дня.

· После цветения не срезайте листья сразу - дайте им увянуть естественным образом, чтобы луковица накопила силы для следующего сезона.

· Мульчируйте почву - это помогает сохранить влагу и подавляет рост сорняков.

Не только цветы - приключения для всей семьи

В Пакруойской усадьбе вас ждут десятки впечатлений, которые заинтересуют и взрослых, и детей. Пока взрослые будут наслаждаться цветочными композициями или знакомиться с историей имения, дети смогут посетить городок кроликов, пообщаться с домашними животными, прокатиться на ретро-карусели.

Каждый день здесь работают музеи техники и диковинок, подземелье наказаний, мастерские ремесленников. Тем, кто хочет прочувствовать жизнь дворянства, предлагается примерить костюмы знати, попробовать изысканные блюда и запечатлеть себя на ретро-фотографиях. Каждая минута пребывания здесь - подлинная, вдохновляющая и незабываемая.