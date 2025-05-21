В Пакруойской усадьбе все еще цветут тюльпаны. Поторопитесь их увидеть

Хотя по календарю лето уже не за горами, в Пакруойской усадьбе по-прежнему царит весна. В этом году, благодаря более прохладной погоде и специально разработанным решениям садовников, цветение тюльпанов длится значительно дольше, чем обычно. Сейчас особенно радуют поздние сорта тюльпанов, которые продолжают украшать парк усадьбы.
Тюльпаны цветут даже под старыми деревьями
Принято считать, что тюльпаны любят исключительно солнечные места, но Пакруой вновь удивляет - опыт и смелость садовников к экспериментам позволили продлить сезон цветения. Цветочная композиция, посвященная М. К. Чюрлёнису, создана в тени вековых деревьев, и тюльпаны расцвели даже в глубине парка. В этом решении отражается одна из ключевых идей имения - сохранить аутентичный английский ландшафтный парк, где цель не изменить природу, а тонко подчеркнуть её красоту. Цветочные композиции органично вписываются в природный ландшафт, а тюльпаны, цветущие в полутени, создают неожиданно чарующие пейзажи.
Цветы в Пакруойской усадьбе - не только для красоты
Посетители могут не только полюбоваться разнообразными сортами тюльпанов, но и приобрести луковицы понравившихся цветов. Это возможность увезти частичку весны с собой домой и уже в следующем году наслаждаться пышным "дворцовым" цветением в собственном саду.
Галерея: Тюльпаны в Пакруойской усадьбе
Полезные советы, как продлить цветение тюльпанов в саду:
· Выбирайте сорта с разным временем цветения - от ранних до поздних.
· При посадке луковиц выбирайте место с утренним или восточно-юго-восточным солнцем - утренний свет важнее, чем солнце в течение всего дня.
· После цветения не срезайте листья сразу - дайте им увянуть естественным образом, чтобы луковица накопила силы для следующего сезона.
· Мульчируйте почву - это помогает сохранить влагу и подавляет рост сорняков.
Не только цветы - приключения для всей семьи
В Пакруойской усадьбе вас ждут десятки впечатлений, которые заинтересуют и взрослых, и детей. Пока взрослые будут наслаждаться цветочными композициями или знакомиться с историей имения, дети смогут посетить городок кроликов, пообщаться с домашними животными, прокатиться на ретро-карусели.
Каждый день здесь работают музеи техники и диковинок, подземелье наказаний, мастерские ремесленников. Тем, кто хочет прочувствовать жизнь дворянства, предлагается примерить костюмы знати, попробовать изысканные блюда и запечатлеть себя на ретро-фотографиях. Каждая минута пребывания здесь - подлинная, вдохновляющая и незабываемая.
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