Объявлено, во сколько обойдется полное обновление государственной дорожной сети

На втором этапе, с 2030 по 2035 годы, приоритетным направлением является участок Саласпилс-Бабите Рижской окружной дороги (A5) и его соединение с A4, включая мост через Даугаву.

На третьем этапе, с 2035 по 2040 год, предусмотрена реконструкция существующих дорог с двумя проезжими частями, включая Видземское шоссе (A2) до Лорупе, Елгавское шоссе (A8) и Юрмальское шоссе (A10).

На третьем этапе дорогами с двумя проезжими частями должны стать 17-километровый участок Кокнесе-Плявиняс на Даугавпилсском шоссе (A6), 90 километров Таллиннского шоссе (A1) и 48,4-километровый участок Юрмала-Тукумс Вентспилсского шоссе (A10).

Одновременно в условиях недостаточного государственного финансирования приоритет будет отдан ремонту региональных дорог, соединяющих города или административные центры краев между собой, а также трансграничных соединений с высокой интенсивностью движения, и региональных дорог, соединяющих другие региональные дороги со средней интенсивностью движения. В общей сложности для достижения приоритетных целей необходимо дополнительное финансирование в размере 391,4 миллиона евро.

Что касается местных дорог, то к 2040 году от каждого населенного пункта, где находится волостное управление, до центра края должна пролегать дорога с черным покрытием в хорошем состоянии.

Министерство заключает, что до тех пор, пока не будут увеличены финансовые ресурсы, выделяемые Государственному дорожному фонду, строительство дорог может осуществляться в рамках среднесрочного бюджета в соответствии с имеющимся финансированием из госбюджета, а также программ и инструментов из фондов Европейского союза.