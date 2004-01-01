Экс-мэр Даугавпилса: «Разница между Ригой и остальной Латвией всё растёт»

«Без существенных изменений в государственной политике, тенденции возвращения уехавших за рубеж латвийцев я не вижу», - комментирует текущие государственные и региональные проблемы экс-мэр Даугавпилса Янис Лачплесис, который убежден, что разница между Ригой и «остальной Латвией» с каждым годом лишь продолжает расти. В интервью Русскому TVNET политик также рассказал о проектах, которые планирует реализовать самоуправление, дискуссиях о ликвидации школ нацменьшинств, проблемах города, которые необходимо решать на государственном уровне, о том, что сделал бы экс-мэр на посту министра экономики Латвии, и прокомментировал свое участие в выборах в Сейм, которые пройдут в 2018 году.

- Вы давно в политике, занимали пост мэра Даугавпилса, поэтому разговор хочется начать с достаточно классического вопроса - что Вы можете выделить из списка проделанного Вами в качестве руководителя второго по величине города Латвии?

- Заходя издалека, я бы сказал, что для большей части биографии Даугавпилса, скажем, после восстановления независимости Латвии, характерно то, что

город не попал в руки «деляг» и здесь не укоренились традиции «работы на своих» и коррупционные схемы. Это его всегда отличало от многих самоуправлений -

может, поэтому некоторые проекты двигались лучше, некоторые проекты двигались хуже, но уж точно поэтому город, где бюджетное финансирование на одного жителя одно из самых маленьких, позволял себе решать очень много социальных вопросов, вопросов образования и проблем инфраструктуры.

- Давайте конкретизируем на примере решенных проблем образования...

- У нас оптимально построена сеть школ и дошкольных учреждений, практически нет очередей в детские сады, за последние 4 года обеспечили бесплатным питанием всех учеников средней школы. Кроме того, у нас есть университет - в городе нет проблемы с педагогическими кадрами, достаточно высокая профессиональная подготовка, учащиеся показывают высокие результаты на олимпиадах.

Сюда также можно отнести поддержание порядка инфраструктуры учебных заведений, ремонт, утепление - на все эти проекты в городском бюджете всегда находились деньги.

На сферу образования, как правило, выделялось более, чем 50% из городского бюджета. Находились деньги и на социальные программы - самоуправление уделяло внимание вопросам поддержки пожилых людей, работе с семьями.

- Если говорить об актуальном… сейчас активно обсуждают полный перевод школ на латышский язык. Рижская дума в свете этих событий говорит о том, что будет оплачивать дополнительные уроки на русском. У Даугавпилса есть какие-либо схожие планы или своя стратегия?

- Тут будут решать и давать оценку специалисты. Я считаю, что этот вопрос поднят абсолютно с «предвыборной целью» для того, чтобы увести внимание от других более важных проблем. Это очередная попытка разделить электорат по национальному признаку. Думаю, это неправильно и, абсолютно согласен с нашим президентом, что такие инициативы выдвинуты несвоевременно.

Если они будут приняты в предвыборную пору, то, во-первых, реализовываться они будут только через 3 года — можно будет подготовиться. Если говорить о рижском решении с «дополнительными занятиями» - это интересно, думаю, если будет такая необходимость, такую систему можно будет реализовывать и в Даугавпилсе.

- Вы сказали, что некоторые проекты были «менее успешными». Можете, пожалуйста, рассказать о них?

- Жизнь города зависит не только от работы самоуправления. Конечно, самый болезненный период - время, когда мы переходили на рыночную экономику. Наш город был индустриальным и многие предприятия, которые носили градообразующий характер, просто перестали существовать. Это Dauteks, который в народе называют «Химволокном», «Электроинструмент», авторемонтный завод, почти ничего не осталось от мясокомбината... перечень можно продолжать. Это было самое большое испытание для города - его преодоление было непростым.

- Если говорить об индустриальной зоне... О её развитии говорят уже не один год говорят, вкладывают деньги, ищут инвесторов. Есть предприятия которые там работают, но ведь речь идёт о масштабном привлечении новых инвесторов. Как вы думаете, как быстро это может произойти и произойдет ли вообще?

- На территории Северной индустриальной зоны предприятия Dauteks сейчас работает около 40 предприятий и более 1000 сотрудников, используя те возможности, которые там остались, и вкладывая дополнительные средства.

Есть два пути развития промышленных территорий. Первый - тот, который предполагают и дают возможность европейские фонды. Развитие инфраструктуры - подъездные дороги, инженерные коммуникации. В отдельных случаях можно построить здания, как правило, ангарного типа, которые можно сдавать с аукциона потенциальному пользователю. Есть в этом случае небольшой риск для самоуправления, но большинство городов по этому пути, тем не менее, идут. Но это не прямая поддержка предпринимателей.

На мой взгляд, намного эффективней было бы, если бы большая часть европейских денег направляли на прямую поддержку предпринимателей - на развитие новых технологий, на ремонт их помещений.

Технологии и помещения - два самых востребованных вида поддержки, которую ждут бизнесмены.

Если более-менее удачный опыт, когда закрылся станкоремонтный завод, туда пришли «Циглера машинбуве». На части территории Северной промышленной зоны работает французский Axon Cable. Все эти более-менее крупные инвесторы пришли в период с 2004 по 2006 годы - в первый период планирования, когда предприниматели получали поддержку именно на технологии и оборудование.

Сейчас таких программ почти нет, а если и есть, то их очень мало. Кроме того, велика конкуренция между регионами - в таких условиях интересы Латгалии отстаивать достаточно сложно. Требования, которые сейчас выдвигаются со стороны Министерсва экономики, не позволяют претендовать на эти средства начинающему или даже «средней руки» предприятию на территории Латвии.

- Что в городе было сделано на евроденьги в то время, когда Вы были мэром города?

- Основные направления - коммунальное хозяйства, реконструкция развития трамвайного пути, строительство и капитальный ремонт дорог по всем микрорайонам города, начало программы по асфальтированию грунтовых дорог, работы по реновации школ и детских садов. Вкладывали деньги в Северную индустриальную зону. Кроме того, мы добились принятия закон о Латгальской экономической зоне (с 1 января 2017 закон позволяет наделять статусом СЭЗ и налоговыми льготами предприятия всего латгальского региона, а не только те, что работают на строго очерченной территории, - прим.ред.).

- Как Вы оцениваете - европейские деньги в Даугавпилсе расходуются рационально?

- Есть разные периоды.

Были моменты, когда работа шла эффективно, были периоды, когда к власти приходили люди, интересы которых были направлены не на развитие, а на осваивание.

- Кого вы имеете ввиду?

- У нас есть очень показательный пример, когда под руководством или прикрытием Кулаковой (председатель Даугавпилсской городской Думы с 2011 по 2013 годы, - прим.ред.) в городе похозяйничал «Центр Согласия». Проект водоснабжения на Гриве подорожал на 3 миллиона. Центральная дорога A13, реконструкцию которой мы начинали... там вообще из 85% европейских денег оказалось чуть меньше чем 50% - настолько выросли цены. Соответственно, запланированное не выполнили.

Сегодня надо делать проект на Гриве, на Юдовке, это район города без центрального водоснабжения и канализации. На те 3 миллиона, на которые подорожал проект, все это можно было сделать.

А как мы намучились со школами - когда «гнали, гнали цены наверх» пока строитель не обанкротился. Помню, к сентябрю уже давно должны были все закончить, а в школах полным ходом шел ремонт... который пришлось доделывать опять же за городские деньги.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

- Так а почему же сейчас Минфин обвиняет Даугавпилс в том, что проекты, на которые планировалось получить из Еврофондов более 30 млн евро, по разным причинам не были вовремя освоены думой?

- Основная проблема заключается в том, что принятие правил Кабинета министров и начало проектов было затянуто практически на год. Всё освоение проектов должно было начинаться значительно раньше. Теперь же, когда промежуточная оценка результатов 2018 года не так далеко, Минфин беспокоится - если не будут выполнены запланированные показатели на этот период, то национальное финансирование может быть сокращено на 6%.

Но всё это риторика - дело в том, что на Даугавпилс нет плана «на этот год отпущено столько денег, на этот - столько», просто, составляя свои проекты, любое самоуправление пишет предполагаемый график освоения денег, а когда начинается реальное проектирование, подача проекта в министерство, этот график может «отодвигаться».

На сегодняшний момент нельзя сказать, что большие проекты находятся под угрозой. За исключением тех, где появляются проблемы с реализацией самого проекта - то же развитие трамвайного хозяйства, где проект находится под угрозой из-за того, что здесь уже успели похозяйничать политики, которые любят поднимать цены на проекты. Прошли два «закупа» - один на реконструкцию, другой на строительство трамвайный путей.

На строительство предлагается цена, превышающая сметную стоимость на 2 миллиона, и что вы думаете? Договор заключается! Реконструкцию могут сделать на миллион дешевле, чем предполагается в смете - закупка прекращается. Ну это же как в сказке какой-то!

- Кто в этом виноват?

- Ну господин Элксниньш тогда был мэром... Он дал разрешение на заключение одного договора, и, напротив, решил не заключать второй.

- У Вас есть предположения, почему он так сделал?

- Он в таких случаях говорит, что на лицо коррупционные схемы. На деле же за полгода цены на стройматериалы вырастут, попробуйте потом уложиться в эти два миллиона! А где деньги?

- То есть перспективы таковы, что новых трамвайных путей не будет?

- Или придется финансировать из кармана горожан — или за счёт их налогов, или за счёт повышения тарифов на проезд. Конечно, жители не будут счастливы! Если ко всему перечисленному добавить ещё и конкурс о закупке трамваев, если поднять цены и там, то проект может оказаться вообще под угрозой. Все эти проекты надо сбалансировать до 2018 года. Задача непростая!

- Что еще планируется делать на деньги ЕС?

- Развитие промышленной зоны, путепровод со стороны микрорайона «Химия» через белорусскую железнодорожную ветку в сторону центра города — в абсолютных суммах это будет самый крупный проект. Водоканал будет развить свои сети, «Теплосети» будут реконструировать котельни, модернизировать свои мощности и готовиться к тому, что закончится тот период, когда по когенерации можно получать тепло намного дешевле. Получается, что этот проект будет самым крупным в Балтии.

- Какие сроки его реализации?

- Опять же, Министерство экономики достаточно долго готовило свои условия, а в CFLA рассматривали положение. Сейчас мы получили разрешение на проведение процедуры закупки, так что, я думаю, сейчас можно говорить о конце 2018 года.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

- Какое латвийское самоуправление, на Ваш взгляд, работает наиболее эффективно?

- Смотря как эффективность измерять. Если говорить о получении государственной поддержки и европейских денег, я уверен, что абсолютным лидером является Вентспилс. Если смотреть отдачу от вложенных средств, думаю, Даугавпилс находится в числе лидеров.

- Что делать, чтобы люди не уезжали из Даугавпилса?

- То же самое, что и во всей Латвии.

- Похоже, вся Латвия не может найти ответ на этот вопрос…

- Проблема регионов заключается в том, что сегодня есть Рига и предместья, где ВВП достигает порядка 95% от среднего по Европе, и есть вся остальная Латвия, где ВВП существенно ниже, чем 50%. Основной инструмент развития территории после вступления в ЕС это Фонд Кохезии — миллиарды, которые получает Латвия.

Фонд полагается для территорий, где ВВП меньше, чем 75%, однако большинство этих средств уходит в Ригу. Потому что объявили, что Латвия — это один регион, вот всё и растёт разница между Ригой и остальной Латвией.

Для этого я и создавал «Латгальскую партию» - чтобы была политическая сила, которая будет представлять интересы региона и в Парламенте, и в правительстве.

Вот почему Рига, имея столько денег из Фонда Кохезии, которые вообщем-то ей и не положены, теряет людей — это не понятно! В Ригу едут люди из всей Латвии, но уезжает из столицы ещё больше…

Это проблема национального уровня — трудно понять, почему, получив в наследство Даугавские ГЭС, мы живем с одной из самых дорогих электроэнергией в Европе. Думаю, здесь имеют место ошибки стратегического плана.

Мы еще с начала 90-х годов говорили, что нужно достроить Даугавпилсскую ГЭС — мы бы решили все проблемы с зелеными квотами по ЕС. Нет, вместо этого мы строим ветряки, говорим, что газ — возобновляемая мощность и платим высокую цену за электроэнергию!

Очевидно, что те, кто строят ветряки, очень в этом заинтересованы. Это надо решать на уровне Парламента.

- Если всё же говорить о каких-то базовых вещах, которые можно сделать на уровне самоуправления…

- У нас более дешевые коммунальные услуги как для предпринимателей, так и для тех, кто является рабочей силой на их предприятиях. Это то, что город и может сделать — обеспечить более низкие цены на то, что мы «продаём» предпринимателям — воду, канализацию, отопление, а также сделать так, чтобы здесь были люди, квалифицированная рабочая сила — для этого нужно думать и о детских садах, и о системе образовательных учреждений, и о профессиональном образовании.

Это и есть то, что может сделать самоуправление.

Но до тех пор, пока вся страна имеет отрицательную демографическую тенденцию, говорить о чём-либо сложно… Все же прекрасно понимают, что люди не перестанут уезжать, пока в Латвии не будет достаточно высокая заработная плата по сравнению с европейской.

- Количество уезжающих за рубеж всё же постепенно уменьшается. Есть даже те, кто возвращается на родину, в том числе и в Даугавпилс. Когда город сможет «выйти в ноль»?

- Прогнозирование — дело неблагодарное. Без существенных изменений в государственной политике я такой тенденции не вижу. Этот вопрос нельзя решить в рамках одного города, даже такого, как Рига. Хотя и Рига, и Даугавпилс компенсирует количество эмигрантов за счет того, что к нам приезжают люди из регионов. Более 25% работающих в нашем самоуправлении - те, кто в городе не проживает.

FOTO: Mārtiņš Otto /TVNET

- Нужны ли городу трудовые мигранты?

- Предприниматели говорят о том, что пора завозить мигрантов. Свято место пусто не бывает, как говорится!

Но когда говорят о том, что сюда будет приезжать рабочая сила… Я не совсем понимаю, что будет держать их в Латвии, если они уже пересекут границу Евросоюза — скорее всего они поедут дальше в европейские страны с более высокой зарплатой.

Это тоже самое, что и с беженцами — их сюда привозят, но они у нас не остаются.

Я думаю, что надо работать над созданием условий для возвращения — важно понимать, что социальный статус наших уехавших «там» намного ниже, чем «здесь», для людей это всё-таки очень важно.

Если обеспечить зарплату, которая позволяет жить здесь, в чём-то изменить отношение власти к людям, они приедут обратно.

- Недавно Вашу кандидатуру предложили на должность Министра экономики. Что бы Вы сделали на данном посту?

- В первую очередь, поставил бы вопрос о том, чтобы Латвия получала деньги (из Фонда Кохезии — прим.ред.) как два региона — отдельно Рига, отдельно остальная Латвия. В таком случая сумма из Фонда Кохезии, которая полагается Латвии, была бы больше. Второе — я думаю, что сегодня Министерство экономики неудачно реализовывает программу по утеплению жилых домов в тех самоуправлениях, где этих домов больше всего — в Риге и Даугавпилсе. Чтобы получить деньги ЕС на утепление дома, здание должно пойти на полную реконструкцию, а это большие деньги, проекты с долгой окупаемостью. Люди к таким проектам относятся с недоверием.

- А в Сейм Вы собираете баллотироваться в следующем году?

- Поживем, увидим. Не исключаю, но на сегодня основную деятельность связываю с городом.

Если для того, чтобы «Латгальская партия» получила достаточно весомое представительство в Парламенте, которое позволит нам защищать интересы региона и его жителей, будет необходимо моё участие, я очень серьезно подумаю об участии в выборах.

Если этих целей можно добиться без моего непосредственного присутствия, то я останусь работать в городе.

- Каким вы видите Даугавпилс через 20 лет?

- Я не настолько молодой! Даугавпилс — крупный региональный центр, который будет активно сотрудничать и иметь большое экономическое влияние не только в этой части Латвии, но и в Белоруссии, Литве.

Верю, что мы будем сотрудничать с Белоруссией и Россией. Чем лучше мы будем работать с нашими соседями, тем лучше будет для нашего города!

Это вторая часть интервью с экс-градоначальником Даугавпилса. Ранее Русский TVNET публиковал фрагмент разговора с господином Лачплесисом, когда он прокомментировал последние скандалы, в которых фигурировали даугавпилсские чиновники, а также рассказал об отношениях с оппозицией, которую он критикует за серьёзные ошибки и неумение организовывать работу. В ходе разговора мы также обсудили так называемую «партийную прессу», главная цель которой заключается в получении политических дивидендов и очернении конкурентов.

Напоминаем, Русский TVNET запустил серию статей о втором по величине городе Латвии в рамках проекта «Даугавпилс: взгляд со стороны». Если у вас есть, что рассказать о городе Даугавпилс, вы знаете что-то о его проблемах, и вам есть, чем поделиться, присылайте свою информацию на электронную почту viktorija.puskele@co.tvnet.lv.