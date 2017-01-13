В рижской школе взбесившуюся дежурную пришлось успокаивать слезоточивым газом

Вчера, 12 января, сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились в одно из учебных заведений Риги, где потребовалась помощь в усмирении неадекватной женщины.

Прибывшие в школу полицейские встретили сотрудников «скорой», которые стояли у дверей кабинета домоводства. Оттуда доносились женские крики и звон разбивающейся посуды. Кроме того, крики перемежались нецензурной бранью.

Сотрудники полиции выяснили, что взбесившаяся женщина – школьная дежурная. Коллеги рассказали, что женщина она весьма уравновешенная, а что ее довело до такого состояния, они даже не смогли предположить.

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В кабинет домоводства никто не мог зайти. Когда полицейские поняли, что тарелки и другие предметы быта не летят в сторону двери, то быстро вошли в помещение. Но, заметив полицейских, дежурная стала бросать тарелки в них. Чтобы женщина не навредила ни себе, ни полицейским, последние применили слезоточивый газ. Женщину передали медикам, которые приняли решение доставить ее в больницу. Из соображений безопасности бригаду «скорой» сотрудники Рижской муниципальной полиции сопроводили до медучреждения.

Фото: Facebook/RPP

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