На Югле обнаружен труп младенца; родители 12 часов не обращали на него внимание

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Утром в среду в одной из квартир в рижском микрорайоне Югла был обнаружен труп семимесячного мальчика без признаков насильственной смерти.

Согласно последней информации, родители все время были вместе с младенцем, однако в течение 12 часов не обращали на него внимание. В связи с этим Госполиция начала уголовный процесс.

Так, в 11 часов утра в среду, 25 января, Госполиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи, что в квартире констатирован труп семимесячного мальчика.

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Родители пояснили прибывшим на место стражам порядка, что находились вместе с ребенком, однако в течение 12 часов, с десяти вечера вторника до десяти утра среды, не обращали на него внимание. Рано утром отец ушел на работу и не подошел к малышу. Позднее, около десяти утра, мать заметила, что ребенок очень тихий. Она подошла к нему и обнаружила, что малыш не подает признаков жизни, после чего вызвала скорую помощь.

Изначальная информация свидетельствует, что смерть ребенка не была насильственной. Однако результаты экспертизы еще не получены.

Мать 1993 года рождения лишена родительских прав по отношению к двум другим детям, которые также являются малолетними. Старшие дети сейчас в этой семье не живут.

Ранее родители ребенка судимы не были.

Начат уголовный процесс. Проинформированы социальная служба и сиротский суд.


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