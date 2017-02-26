Нет ничего святого: полиция задержала молодых людей обворовавших церковь

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Рассказ о двух молодых людях, которых работники полиции заковали в наручники после того, как они обворовали … церковь! Оказывается, даже такие места не застрахованы от краж.

В ночь на пятницу работники муниципальной полиции, патрулируя город, на одной из улиц Риги встретили подозрительных молодых людей, один из которых за собой волок велосипед, а другой нес очень тяжелую сумку.

Сражи порядка пригласили парней в Курземский участок полиции, в свою очередь коллеги отправились на улицу, проверить ближайшие церкви. Поиски закончились на улице Слокас, где инспекторы встретили священника, который вышел на встречу и сообщил об ограблении.

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Начальник криминальной полиции не скрывает, что сейчас следователям необходимо выяснить, каким образом парням удалось пробраться внутрь храма - вскрыли ли они замок или пробрались в незакрытую дверь. Именно от этих фактов будет зависеть степень их вины.

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