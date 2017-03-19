День Рождения, который запомнится на всю жизнь: пока праздновали, чуть квартира не сгорела

На этой неделе в Улброке неожиданно начался пожар. Семья, которой принадлежала квартира, на тот момент находились не дома и о ЧП ничего не подозревала.

В одной квартире в Улброке кухонное оборудование, так сказать, начало жить своей жизнью, и как назло, именно в тот момент, когда хозяев дома не оказалось. Можно ли было предотвратить ЧП, сейчас никто сказать не может, да и причины возникновения пожара пока не известны.

Женщина благодарит соседей, которые заметили пожар и вызвали спасателей. Если бы этого не произошло, вероятнее всего, пострадала бы не только кухня, но и другие комнаты. Пока в квартире будут проводится ремонтно-восстановительные работы, семья будет находится у родственников.

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В тот день, хозяева квартиры праздновали День Рождения друзей, который теперь запомнят на всю жизнь.

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