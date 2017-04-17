Вчера в пожарах погиб один человек, пятеро пострадали

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sputnik/Scanpix

За минувшие сутки в Латвии произошло 43 пожара, в которых погиб один человек и пятеро пострадали, свидетельствует информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Сотрудники ГПСС вчера в 18.19 получили вызов в Ливанский край, волость Турку, где горел одноэтажный жилой дом площадью 75 кв. метров. В этом пожаре погиб 51-летний мужчина.

В 19.15 пожарные получили вызов в Букулти Гаркалнского края, где открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом площадью 170 кв. метров и сарай площадью 30 кв. метров. Во время ликвидации этого пожара повышенной опасности пострадало двое сотрудников ГПСС. Один с травмой руки был отправлен в больницу, второй после осмотра врачей продолжил работу. Пожар ликвидировали в 1.39.

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Двое пострадавших было и в пожаре в Лиепае, где в двухэтажном доме на ул. Турайдас горели предметы быта. Пожарные спасли из дома четверых человек и собаку. Двое спасенных переданы под опеку медиков.

В 2.22 в ГПСС поступил вызов из Кулдиги, где на ул. Эдолес горел легковой автомобиль. После тушения этого пожара помощь врачей понадобилась одному из пожарных. После того, как ему была оказана медицинская помощь, он продолжил работу.

Всего за минувшие сутки произошло 43 пожара, из которых 18 были связаны с поджогом прошлогодней травы.


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