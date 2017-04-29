ЧП на звероферме Gauja AB: кто-то проник на территорию и выпустил десятки норок

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Под покровом ночи злоумышленники вторглись на звероферму «Gauja AB», причинив предприятию ущерб в размере нескольких тысяч евро, сообщила агентству ЛЕТА представитель предприятия Айя Икстена.

Она сообщила, что неизвестные открыли несколько десятков клеток, выпустив норок, а оставшиеся в клетках детеныши погибли.

«Если выпустить из клеток мам-норок, погибают не только детеныши, но и сами самки, потому что они не дикие животные. Подобный поступок не спасает животных, наоборот, они погибают», - заявил председатель правления и производственный директор «Gauja AB» Арнис Вецкактиньш.

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Член правления Латвийской ассоциации звероводства Сандра Вилциня отмечает, что в Европе такие методы среди защитников животных распространены, но в Латвии подобное происходит впервые. «Часто считают, что на зверофермах выращивают диких животных. Такие заявления вводят в заблуждение общественность. Выращиваемые на фермах норки и лисы - не дикие животные. Это такая же отрасль сельского хозяйства, как и другие. На фермах разводят породы, которые выведены зоотехниками и специалистами по селекции в результате многолетней работы», - подчеркнула Вилциня.

Пушная звероферма «Gauja AB» находится в поселке Гауя в Инчукалнском крае. Предприятие было учреждено еще в 1946 году. На ферме содержится более 15 000 норок и 400 лис.

Согласно данным «Firmas.lv», в 2015 году предприятие работало с убытками в размере 129 197 евро, а его оборот снизился на 3% до 2,56 млн евро.


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