В Иманте грабитель забрался в чужую квартиру и убеждал полицию, что это его дом

Ночью 13 июня в Рижскую муниципальную полицию поступил вызов в жилой дом в Иманте, на бульваре Анниньмуйжас. Жители сообщили, что в подъезде пропал свет и происходит что-то подозрительное.

Полицейские сражу отправились на место. У одной из квартир они встретили подозрительного мужчину – на нем не было обуви. Он пояснил, что живет в этой квартире, но его рассказ не показался убедительным. Мужчина говорил, что арендует это жилье, проживает один, но не смог назвать имя владельца квартиры. После проверки данных выяснилось, что мужчина не задекларирован в этой квартире.

Также полицейские заметили, что на полу лежит кошелек. Мужчина сказал, что это его второй кошелек. Впрочем, объяснить, зачем два кошелька – не смог.

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Разговор продолжался несколько минут, полицейские обошли почти все помещения квартиры, как вдруг ее владелец наконец проснулся и положил конец всех неловким объяснениям непрошенного гостя. Хозяин квартиры подтвердил, что не знает человека, который находится в его квартире, кроме того, он обнаружил пропажу денег из кошелька. На место вызвали сотрудников Государственной полиции, сотрудникам которой передали 40-летнего мужчину.

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