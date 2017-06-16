Позабавил друзей и полицию: в Риге турист разгуливал со спущенными штанами

 

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Ранним утром 16 июня сотрудники центра видеонаблюдения муниципальной полиции Риги заметили мужчину, который на ул. Грециниеку снял штаны и демонстрировал окружающим свое достоинство. На место происшествия был отправлен ближайший экипаж полиции.

Следуя указаниям сотрудника центра видеонаблюдения, стражи порядка быстро нашли нарушителя. Однако тот уже успел натянуть штаны и спрятать предмет своей гордости. Впрочем, к полицейским подошел свидетель, который подтвердил, что незадолго до их прибытия турист с голым задом разгуливал по округе.

Во время разговора сам виновник изначально отрицал сделанное, однако, осознав, что «засветился» на камерах видеонаблюдения, во всем признался. Свои действия он пояснил желанием позабавить друзей. Судя по всему, друзей такие действия действительно позабавили, учитывая, что мужчины начали обниматься, причем главный герой делал это, не отрываясь от своего неприличного занятия.

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Составлен протокол административного нарушения по факту мелкого хулигаства, которое выражалось в неуважении к общественности и бесстыдных действиях с игнорированием общепринятых норм поведения.

К весельчаку-эксгибиционисту применен штраф в 250 евро. Заплачен он был незамедлительно на месте - с помощью POST-терминала.

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