Депутаты просят расследовать возможную коррупцию в Баускской думе

Баускская краевая дума
 

Баускская краевая дума. Фото: Edijs Pālens/LETA

Два депутата думы Баускского края обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой провести расследование о возможной коррупции в думе при закупке офисной техники.

Заявление в KNAB и Полицию безопасности подали депутаты Александр Новицкий и Айвия Курсите (Латвийское объединение регионов). В заявлении сообщается, что 15 июня от бывшего заместителя председателя краевой думы, ныне депутата Алвиса Фелдманиса (ЛСДРП) получены копии документов, подтверждающие возможную коррупцию в организованной группе лиц при закупках думской администрацией офисной техники для муниципальных учреждений и заключении договоров об их обслуживании.

По неофициальной информации, еще в апреле 2016 года сотрудник одной из ИТ-фирм подал в краевую думу копии документов, которые свидетельствовали о попытке вымогательства взятки при организации закупок техники. После этого ответственный за закупки работник самоуправления добровольно написал заявление об уходе с работы. В представленных депутатами копиях переписки по электронной почте содержатся указания на сотрудников краевой администрации, которые могли участвовать в организации вымогательства.

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Руководство думы отказалось разъяснить депутатам эту ситуацию, поэтому они обратились к правоохранительным органам с просьбой расследовать возможную коррупцию.


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