Разработан калькулятор автокраж: узнай, интересна ли ворам твоя машина

Страховая компания «Balta» в сотрудничестве с ООО «Autonams» разработала виртуальный калькулятор риска автомобильных краж, сообщили представители двух компаний. Калькулятор разработан на основе актуальных данных об автоугонах и автокражах с целью предупреждать и обращать внимание автовладельцев на актуальные тенденции.

Еще по этой теме Количество угонов автомобилей в Латвии удвоилось: судьба авто - самая разная 29 мая 2017 г.

Виртуальный калькулятор будет доступен автовладельцам на сайтах «Balta» и «Autonams». Информация на нем будет обновляться не реже одного раза в месяц.

Как отметил член правления «Autonams» Эдвин Пандерс, за последний год общее количество автоугонов существенно не изменилось, но изменились их тенденции. Список наиболее часто угоняемых автомобилей теперь

пополнили машины таких считавшихся ранее безопасными марок как «Nissan», «Kia», «Hyundai», «Subaru», «Volvo».

Реклама

Представитель «Balta» Кристап Лиециниекс сообщил, что в первой половине 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года количество краж транспортных средств новее 2012 года выпуска удвоилось.

По данным «Balta» и «Autonams», 88% всех угнанных автомашин были оснащены системой «Keyless Go».

Увеличение количества краж новых автомобилей - главная причина резко увеличившихся страховых возмещений. Если в первой половине 2016 года в возмещениях за угнанные транспортные средства «Balta» выплатила 465 тыс.евро, то в этом году - уже 1,27 млн евро, в 2,7 раза больше.

Еще по этой теме