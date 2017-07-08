Дело пропавшего Ивана: странности, несовпадения и равнодушие

Ilustratīvs attēls.
 

Ilustratīvs attēls.. Фото: bezvests.lv, Valsts policija

Спустя неделю активных поисков, дело пропавшего в Лиепае 5-летнего Ивана можно охарактеризовать тремя словами - странности, несовпадения и равнодушие, рассказал агентству LETA руководитель Лиепайского отдела криминальной полиции Удис Ава. Он также заявил, что мальчика ищут по всей Латвии, однако, больше всего концентрируются на Лиепае и ее округе.

Полиция продолжает получать различные видеоматериалы по специально созданному адресу электронной почты «puikaliepaja@iem.gov.lv». В поисках мальчика любая информация может пригодиться.

Поиски включают самые разные методы: водолазы, вооруженные силы, вертолеты при необходимости. Так, например, и сегодня над Лиепаей курсировал вертолет. «Мы ищем везде - в воде, на суше, по подвалам и в любых других местах» указывает Ава.

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По данным стражей порядка на сегодня рассматриваются две основных версии - с ним случился несчастный случай или же он стал жертвой осознанного или неосознанного преступления, поэтому поиски со среды проходят тактически совершенно на другом уровне.

«Это дело характеризует странность, несоответствие и равнодушие. Равнодушие подтверждает тот факт, что пятилетний ребенок самостоятельно передвигался по улицам города и ездил на общественном транспорте, но никто из взрослых об это не сообщил. Также, ярко выражено равнодушие соседей, которые сейчас уверяют, что мать била мальчика, однако, в полицию об этом никто не сообщал. Следует понимать, что у маленького ребенка логика не такая, как у взрослого человека и он передвигается хаотично» указывает Ава.

На данный момент известно, что мальчик утром в 8 часов в Тосмаре сел на маршрутку и уехал в направлении Каросты. Спустя 20 минут городским маршрутным микроавтобусом уехал в направлении центра города до площади Куршу. Последний раз, когда его видели (официально подтвержденная информация) - в 16 часов 1 июля в районе улицы Спидолу. Одет он был в синюю кофту с капюшоном на голове и белой надписью спереди на груди, синих спортивных брюках и в сандалиях на босу ногу.

Люди, которые владеют хоть какой-то информацией об обстоятельствах его исчезновения - пожалуйста, обратитесь в полицию! Возможно, кто-то знает о других людях, которые могут быть связаны с Ваней в эти дни. Возможно, кто-то из вас видел странную ситуацию на улицах Лиепаи, но не придали ей значения - расскажите об этом полиции! Возможно, ваши наблюдения или ваша информация - как раз то недостающее звено в цепочке расследования, которое поможет стражам порядка!

Полиция еще раз напоминает, что официальная информация, которой можно доверять - ТОЛЬКО поступающая именно от них. Все другие информативные каналы, организации и группы, которые занимаются поиском ребенка, могут распространять информацию не отвечающую действительности.

Полиция еще раз призыает всех, кто может что-то знать о судьбе мальчика связаться с полицией. Это можно делать и анонимно. «Рано или поздно мы узнаем правду!» - сообщается в заявлении стражей порядка.

Для поиска ребенка создан единый адрес э-почты «puikaliepaja@iem.gov.lv», действует телефон 116000, по которому дежурная часть Госполиции примет любую информацию, которая может помочь в поисках Ивана.

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