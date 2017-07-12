Трагедия в Алуксненском крае: в пожаре погиб мужчина; его жена борется за жизнь

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В ночь на воскресенье 9 июля, в Алуксненском крае произошел трагический пожар, который разлучил проживающую совместно долгие годы пару пенсионеров.

Дом стоял в гуще деревьев, спрятанный от чужих глаз. В ту судьбоносную ночь, когда в здании начался пожар, соседи были последними, кто узнал о ЧП - в момент, когда возможности помочь уже не было.

Соседка в ту ночь вернулась домой после полуночи. Вокруг странно пахло, однако, женщина не обратила на это внимание и отправилась спать. Точно так же, как и остальные жители края.

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Соседи рассказывают, что пострадавшая в пожаре женщина на данный момент находится в тяжелом состоянии в больнице и борется за свою жизнь. К сожалению, ее мужу выжить не удалось.

Видео можно посмотреть перейдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Traģēdija Alūksnes pusē! Ugunsnelaime izposta pensionāru pāra kopdzīvi

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