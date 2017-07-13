ВИДЕО: Триллер на Айнажском шоссе с участием BMW и плиткой шоколада

 

Иллюстративное фото. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Во вторник, 11 июля, сотрудники спецподразделения полиции Салацгривской волости зафиксировали на Айнажском шоссе «шумахера», который пронесся у стражей порядка под носом по встречной полосе на скорости 185 км/час.

Полиция на нетрафарированном автомобиле заметила BMW, водитель которого нарушал Правила дорожной безопасности совершая обгон по встречной полосе на большой скорости, и передвигаясь на автообиле со снятым передним номерным знаком.

Устроив погоню за лихачом, полицейские задержали нарушителя. Им оказался гражданин Эстонии 1990 года рождения. В салоне также находился пассажир, тоже эстонец под ногами которого лежал номерной знак авто.

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Задний номерной знак был осознанно частично замазан шоколадом.

Водитель объяснил, что он очень торопился, поэтому замазал шоколадом одну букву номерного знака, а передний номерной знак решил и вовсе снять, чтобы безнаказанно проехать под фоторадарами.

Водителю выписали штраф на 400 евро и ему придется забыть о вождении на шесть месяцев. Именно на такой срок у гонщика забрали автоправа.


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