В Риге машина врезалась в группу детского сада

Сегодня (28 сентября), примерно в 11:48 Государственная полиция получила информацию о несчастном случае, который произошел в Риге, на перекрестке улиц Ханзас и Стрелниеку.

По предварительной информации, 1987 года рождения мужчина, находясь за рулем автомобиля Volvo, возможно, в связи с проблемами со здоровьем, потерял контроль над автомобилем. В результате этого водитель съехал с дороги на пешеходную часть, где в тот момент шла группа детского сада вместе с воспитателем.

Полиция сообщает, что мужчина «протаранил» толпу детей, а потом врезался в стену здания.

В ДТП пострадали трое детей, которые тут же были доставлены в больницу.