Мужчина пытался скрыться от полиции на машине без техосмотра

Во время патрулирования в Балтинавском крае, сотрудники полиции заметили подозрительный автомобиль VW, который участвовал в дорожном движении без пройденного техосмотра.

Сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки, однако, водитель отказывался подчиняться, и увеличил скорость, пытаясь скрыться. Стражи порядка включили проблесковые маячки и звуковые сигналы, началось преследование. Нарушитель несколько раз превысил допустимую скорость, а в населенном пункте ехал со скоростью вдвое выше разрешенной. Спустя 4 минуты погони, водитель остановил машину, выскочил из нее и убежал.

Позже выяснилось, что нарушитель 1967 года рождения, является местным жителем.

Составлены два административных протокола на сумму штрафов от 55 до 120 евро и 1200 до 1400 евро, а также арест на 10-15 суток.