За похищение данных пользователей draugiem.lv, подростков приговорили к принудительным работам

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука объяснила, двух молодых людей приговорили к 100 часам принудительных работ, а третьему назначили 140 часов такого наказания.

Ранее сообщалось, что весной прошлого года Управление по борьбе с экономическими преступлениями задержало трех несовершеннолетних за незаконное получение данных более тысячи пользователей социальной сети draugiem.lv. В ходе следствия выяснилось, что зимой 2016 года на ряде иностранных ресурсов появились фальшивые интернет-страницы, которые визуально напоминали страницу авторизации draugiem.lv. Злоумышленники распространяли также письмо с предложением заработка. Для этого нужно было зайти на сайт, визуально напоминающий страницу для авторизации draugiem.lv. Таким образом, пользователи, проходя процесс авторизации, добровольно передавали свои данные преступникам. Злоумышленники использовали эти сведения для мошеннических действий на сайте азартных игр.





