Убийство в Улброке: шокированные соседи выдвигают версии произошедшего

В среду (22 ноября) стало известно о жуткой трагедии в Улброке - в подъезде одного из жилых домов было найдено тело женщины с огнестрельными ранениями. Позже во дворе этого же дома, полиция обнаружила тело мужчины, с аналогичными травмами. Соседи рассказали, что погибшей женщине было 60 лет, она была очень опрятной и привлекательной.

Соседка погибшей рассказала каналу TV3, что ничего не предвещало наступающей трагедии. Убитая женщина жила одна, но иногда у нее гостили дети и внуки. Соседи не знают, кем мог быть стрелявший, однако кто-то выдвинул версию, главной причиной трагедии могла стать неудачная любовь.

Соседи были шокированы произошедшим.

Ранее сообщалось, что во вторник (21 ноября) около девяти вечера сотрудники Рижского регионального управления полиции получили вызов в Улброку, где в подъезде одного из жилых домов было найдено тело женщины с огнестрельными ранениями. Позже во дворе этого же дома, полиция обнаружила тело мужчины, с аналогичными травмами.





