Видео: оперативные службы в Пардаугаве спасли пенсионера из его же квартиры

Вечером 12 декабря в дежурную часть Рижской муниципальной полиции обратился мужчина, который сказал, что является управляющим дома, и выразил озабоченность по поводу здоровья одного из арендаторов. Мужчина объяснил, что уже три дня не видел пожилого человека, живущего в его доме.

Также управляющий сказал, что в квартире все время горит свет, но на звонки никто не реагирует, а также снаружи не видно никакого движения.

Для выяснения обстоятельств на место отправился ближайший экипаж РМП. В то же время

сотрудники полиции связались с родственниками пожилого мужчины, у которых имелся запасной ключ.

На место приехали и родственники, но открыть дверь ключом не удалось – мужчина заперся изнутри.

Полицейские опросили соседей, который сообщили, что ничего из этой квартиры не слышно, но постоянно горит свет.

На место прибыли сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и Службы неотложной медицинской помощи. Чуть позже дверь в квартиру взломали, и нашли пожилого мужчину на полу в беспомощном состоянии.

Медики незамедлительно начали оказывать помощь – мужчина был в сознании, но не мог пошевелиться.

Его госпитализировали, а полицейские, перед тем как покинуть место, удостоверились, что в квартиру не проникнут посторонние.