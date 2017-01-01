Эксперимент в Лиепае: трагедия Вани Берладина может повориться (видео)

Спустя полгода после трагедии в Лиепае, где пропал и позже был найден мертвым 5-летний Ваня Берладин, в Лиепае по-прежнему на одиноких детей в транспорте люди не обращают внимания.

1 января 2018 года исполнится ровно полгода с того момента, как в Лиепае пропал и спустя 11 дней был найден мертвым 5-летний Ваня Берладин. Русское вещание LTV7 отправилось в город, где пропал ребенок, чтобы выяснить, действительно ли изменилось отношение к детям, катающимся в автобусе без взрослых.

Жители города, опрошенные Русским вещанием на улице, рассказывали, как Лиепая переживала летом, когда пропал 5-летний Иван, как искал его почти весь город. Однако, как показал эксперимент, одинокие дети по-прежнему никого не смущают.

В эксперименте согласилась принять участие Вероника. Ей шесть лет. Она живет в Лиепае. Отметим, что мама девочки и корреспондент Русского вещания все время были рядом, наблюдали за ребенком со стороны.

В третий автобус Вероника села на улице Пулквиежа бриежа около 12 часов дня.

Ваня летом 2017 года тоже сел в 3-й автобус, правда, на другой остановке и рано утром. Вероника сидела далеко от мамы. Одна. Русское вещание снимало скрытой камерой, поэтому на видео девочки почти не видно, разглядеть можно только помпон ребенка.

Сначала к Веронике подсела женщина. Не обратила на ребенка никакого внимания. Затем молодая девушка, затем женщина в возрасте. Одинокий ребенок, сидящий рядом вопросов у пассажиров не вызвал.

Вероника вышла из третьего автобуса, и на улице Куршу в 12:50 села в междугородний автобус номер 904. Доехала до Дубени — остановки, где вышел Ваня.

В этом автобусе одинокая девочка тоже интереса не вызвала. Лишь одна женщина, сидящая рядом долго не решалась заговорить с Вероникой. Перед тем как выйти все же решила поинтересоваться: где мама ребенка. Вероника ответила, что мама в автобусе. Женщина из транспорта вышла, но не оглянулась, чтобы найти маму ребенка.

Вероника призналась — ехать одной (хоть и мама была в автобусе) было страшно. «Я думала, что люди постоянно будут спрашивать, почему я одна», - сказала девочка.

Не по себе было и маме девочки. «Меня поймет любой родитель, ни одной хорошей мысли нет в голове, когда теряешь из виду своего ребенка», - признала Елена, мама Вероники.

Ваню искало почти 4 тысячи человек со всей Латвии, но никто не подошел к нему 1 июля. 11 июля тело мальчика было найдено в лесу...