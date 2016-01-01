Четверг, 8 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Драка за бургер: Чтобы разнять драчунов в рижский McDonald’s вызвали полицию

Русский TVNET
Фото с места события | Фото: Rīgas pašvaldības policija

4 марта около 2.26 в центральном рижском McDonald’s возле памятника Свободы началась кровавая драка. За помощью к полиции, которая в это время проводила рейда возле памятника, обратился охранник ресторана быстрого питания.

Стражди порядка незамедлительно отправились на место ЧП, где гражданин Латвии ударил кулаком в нос гражданина Швеции.

У туриста было сильное кровотечение. Применив физическую силу и наручники, хулиган был задержан.

На место ЧП была вызвана бригада Скорой помощи. Оба нарушителя были доставлены в участок полиции, где на них было заведено дело о мелком хулигантсве в общественном месте.

Напомним, что это далеко не первая драка в упомянутом ресторане быстрого питания. В 2016 году здесь произошло другое громкое ЧП.

Тогда британский солдат серьезно избил латвийца Акселя Айзкалнса, который в свой обеденный перерыв зашел перекусить в McDonald’s. В итоге вместо обеда Аксель оказался в больнице, где ему провели операция на носу, сломанном во время драки.

2 Комментарии