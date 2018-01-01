Полиция призывает к осторожности: в Латвии вербуют «денежных мулов»

В феврале этого года Госполиция начала уголовный процесс по факту случаев, когда с помощью интернет-объявлений мошенники искали так называемых «денежных мулов» - лиц, с помощью которых можно легализовать преступно нажитые средства, сообщает агентство ЛЕТА.

В этом году в Латвии было констатировано реальное предложение о работе, которое по признакам похоже на предложение «вербовщика мулов». В феврале Управление по борьбе с экономическими преступлениями констатировало два случая, когда лица, пытаясь быстро заработать денег, соглашались на предложенную на интернет-порталах работу, для которой предлагалось заключить формальный договор.

После того, как лицо соглашается, потенциальный сотрудник на свою электронную почту получает дальнейшие инструкции и указания. В них указано, что работник получает на свой банковский счет денежную сумму, которую необходимо снять и перечислить дальше конкретному адресату, который не находится в Латвии.

Полиция указывает, что перечисления происходят и использованием услуг компаний по быстрому переводу денег. Работодатель указывает, что цель этих действий - якобы проверить качество конкретной компании по переводу денег, поэтому эти перечисления нужно держать в секрете. После того, когда лицо осуществляет перечисление, оно получает вознаграждение.

В связи с констатированным случаем начат уголовный процесс по факту легализации преступно нажитых средств в группе по предварительному сговору.

У полиции есть основания полагать, что сделки подобного типа и предложения могут появиться вновь, поэтому стражи порядка призывают жителей быть осторожными и тщательно оценивать предложения о работе, а также детально ознакомиться с обязанностями.