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Видео: полицейские мотоциклы «без мигалок» несутся на скорости 130 км в час

TVNET
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  • Видео
Фото: kadrs no video

Один наблюдательный житель поделился в социальной сети Facebook видео, на котором видно, как два мотоцикла Госполиции без включенной «мигалки» едут, превышая скорость, а именно, со скоростью 130 км/ч.

Автоводитель отметил, что ситуация зафиксирована 12 июня на участке дороги Калнциемс - Рига, около 19:20.

Он также зафикисировал номерные знаки - TC 5971 и TC 5972.

Представитель Госполиции прокомментировала TVNET, что в связи с зафиксированным на видео будет произведена внутренняя проверка, потребовав объяснений от сотрудников, которые передвигались в указанную дату на конкретном транспортном средстве.

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