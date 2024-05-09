И снова май: на следующей неделе в Латвию вернется тепло

На следующей неделе в Латвию вернется теплая погода - температура воздуха повысится до +20 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
После холодов, когда температура воздуха по ночам опускалась до -6 градусов, к выходным постепенно потеплеет.
Атмосферное давление к концу недели вновь понизится, поэтому в пятницу, 10 мая, на большей части территории страны ожидаются осадки, но выходные обещают быть сухими и ясными.
Усилится западный ветер - в пятницу на побережье его порывы составят до 15-17 метров в секунду.
Ночи будут не такими холодными - до +3…+8 градусов, но местами еще возможны заморозки.
На следующей неделе погода улучшится - осадков почти не ожидается, а температура повысится до +20 градусов.
Галерея: Природный парк в Тервете весной
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