Попытка изощренного убийства в Пурвциемсе: съемщик квартиры изрезал ее хозяйку

19 июня около полуночи Госполиция получила сигнал в Пурвциемс - там на улице находилась умоляющая о помощи окровавленная женщина 68 лет.

Прибывшие на место сотрудники Госполиции и медики констатировали, что у женщины многочисленные ножевые ранения в области горла, лица и тела. Получив информацию, что преступление было совершено в одной из квартир, полицейские отправились туда и задержали мужчину 1992 года рождения.

Оказалось, что ранее пострадавшая приобрела квартиру, где жил этот мужчина. Они договорились, что он продолжит проживать здесь же, выплачивая новой собственнице арендную плату. Договорившись посетить свое жилье, чтобы получить очередную оплату и снять показания счетчиков, женщина вечером 19 июня приехала в дом. В тот момент, когда она склонилась над счетчиками, со спины на нее напал задержанный и 3 раза ударил ее ножом.

Несмотря на крики жертвы, он повалил пенсионерку на землю и продолжал резать, ранив в лицо, руку и ногу. К счастью, шум услышал сосед, который вошел в квартиру. Женщине удалось вырваться и выбежать на улицу, где прохожие и вызвали оперативные службы.

Задержанный мужчина признался, что планировал убить женщину, чтобы завладеть ее деньгами. По его планам, труп женщины хотел отнести в ее собственный автомобиль, а затем уехать в лес на Югле и поджечь. Надо отметить, что после преступления он не сбежал, а даже переоделся в другую одежду.

На данный момент несостоявшийся убийца находится в изоляторе, завтра суд примет решение о мере пресечения для него.

Ранения не несут угрозу жизни пострадавшей, она в стабильном состоянии.