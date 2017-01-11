Таможенники обнаружили в легковом автомобиле 5,2 кг марихуаны

 

Фото: Фото СГД

Сотрудники управления таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) 7 декабря прошлого года обнаружили в автомобиле гражданина Белоруссии «Volkswagen Passat» 5213 граммов марихуаны, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

На основе полученной управлением информации о возможной контрабанде наркотических веществ автомобиль «Volkswagen Passat» с белорусскими номерами был остановлен на Рижской окружной дороге.

У таможенников возникли обоснованные подозрения о перевозке запрещенных веществ, поэтому автомобиль был доставлен для углубленного досмотра в Ригу.

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В ходе проверки в багажнике автомобиля, в месте, предназначенном для запасного колеса, было обнаружено четыре полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения с характерным запахом.

Продолжая проверку, таможенники нашли еще два таких же пакета под задним бампером.

Найденное вещество было отправлено на экспертизу, которая подтвердила, что это марихуана.

По факту контрабанды наркотика начат уголовный процесс. Водитель «Volkswagen Passat», гражданин Белоруссии 1971 г. рожд., находится под арестом.

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